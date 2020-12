Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Zlatna, constituit oficial dupa validarea mandatelor stabilite in urma alegerilor locale din acest an, este format din 7 reprezentanți ai PNL, 3 de la PSD, 2 de la PNȚCD și cate unul de la Pro Romania, ALDE și PMP. Majoritatea dintre aceștia au deja experiența in administrarea orașului,…

- Cine sunt consilierii locali din Sebeș in mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere Cetațenii din Sebeș care au ieșit la vot in 27 septembrie, dar și cei care au stat acasa, deopotriva, au reușit sa indeplineasca visul oricarui primar: sa conduca singur, fara nicio opoziție,…

- Ziarul Unirea Cinematograful Columna, preluat de Primaria Alba Iulia: Aprobarea inscrierii in inventarul domeniului public al municipiului, pe masa consilierilor locali Consilierii locali ai municipiului Alba Iulia vor avea de aprobat, in ședința ordinara din 26 noiembrie insușirea protocolului privind…

- Ziarul Unirea 29 septembrie: Prima ședința a noului Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și aprobarea documentației pentru extinderea rețelei de apa pe mai multe strazi din municipiu, pe ordinea de zi Consiliul Local al…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| Gabriel Pleșa, primarul ales al Municipiului Alba Iulia iși depune JURAMANTUL de credința, alaturi de consilierii locali Gabriel Pleșa, primarul ales al Muncipiului Alba Iulia, urmeaza a-și depune juramantul de credința, impreuna cu consilierii locali, astazi, in cadrul ceremoniei.…

- Gabriel Pleșa, noul primar al municipiului Alba Iulia iși incepe mandatul ca proprietar al unei case mari, a doua terenuri intravilane și al unei colecții de timbre care valoreaza peste 10.000 de euro. Pleșa are datorii la banca, dar a incasat o suma considerabila din activitatea de viceprimar pe care…