Stiri pe aceeasi tema

- Cine sunt consilierii locali din Cugir in mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere La Cugir, 19 reprezentanți de la trei partide și-au inceput, oficial, munca de consilieri locali. Sunt 10 liberali, 5 social-democrați și 4 aleși de la USR-PLUS, majoritatea dintre aceștia aflandu-se…

- Consiliul Local Baia de Arieș, constituit oficial dupa validarea mandatelor stabilite in urma alegerilor din acest an, este format din 4 reprezentanți ai PSD, 3 de la PNL, 3 de la ALDE, cate unul de la PMP și Pro Romania și un independent, scrie campeniinfo.ro Majoritatea dintre aceștia au deja...…

- Cine sunt consilierii locali din Campeni in mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere In urma voturilor primite la alegerile locale, doar doua partide au fost mandatate sa-și trimita reprezentanți in noul Consiliu Local Campeni. Acesta este format din 8 liberali și 7 social-democrați,…

- Cine sunt consilierii locali din Ocna Mureș in mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere Cinci partide au reprezentanți in noul Consiliu Local Ocna Mureș, in urma alegerilor din septembrie. Chiar daca PNL deține majoritatea simpa, cu 11 consilieri, la proiectele care necesita…

- Cine sunt consilierii locali din Abrud in mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere La Abrud, in urma alegerilor din 27 septembrie 2020, aproape toate partidele au fost mandatate de votanți sa-și trimita reprezentanți in consiliul local. Mai experimentați sau incepatori in administrație,…

- Cine sunt consilierii locali din Teiuș in mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere Consiliul Local Teiuș și-a pornit activitatea din urmatorii 4 ani cu 13 reprezentanți de la 4 partide – 7 de la PSD, 4 de la PNL și cate unul de la Pro Romania și... Articolul Cine sunt consilierii…

- Consiliul Local Zlatna, constituit oficial dupa validarea mandatelor stabilite in urma alegerilor locale din acest an, este format din 7 reprezentanți ai PNL, 3 de la PSD, 2 de la PNȚCD și cate unul de la Pro Romania și ALDE. Majoritatea dintre aceștia au deja experiența in administrarea orașului, deoarece...…

- Cine sunt consilierii locali din Sebeș in mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere Cetațenii din Sebeș care au ieșit la vot in 27 septembrie, dar și cei care au stat acasa, deopotriva, au reușit sa indeplineasca visul oricarui primar: sa conduca singur, fara nicio opoziție,…