Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Nosfe s-a stins din viața a venit ca un fulger in lumea showbiz-ului romanesc. Acesta era in floarea varstei și chiar cu puțin timp inainte sa se stinga din viața a susținut un concert cu trupa din care facea parte, Șatra Benz. De cand s-a aflat tragicul incident toata lumea este in stare…

- Din nefericire, unul dintre cei mai iubiți și totodata cunoscuți rapperi din Romania, NOSFE, a murit la doar 37 de ani. Nimeni nu s-ar fi așteptat la o veste atat de tragica. Milioane de fani, dar și colegii de breasla ai artistului, au facut un gest incredibil, pe rețelele de socializare, in amintirea…

- Cine a fost Nosfe, rapperul care s-a stins din viața in noaptea de sambata spre duminica, la varsta de doar 37 de ani. Anunțul decesului a tulburat lumea muzicala din Romania. Colegii de breasla ai cantarețului au ramas șocați de tragedie. O mulțime de persoane publice deplang moartea cunoscutului cantareț.…

- Un anunț tragic a lovit industria muzicala din Romania duminica dupa-amiaza. Nosfe a murit, la varsta de 37 de ani, dupa cum au anunțat cei de la Șatra Benz. Trupa a dat vestea prin intermediul rețelelor sociale, iar informația a ajuns rapid atat la colegii de breasla, cat și la fanii trupei. Cu puțin…

- ”Noi avand statut de țara candidat, colegii din Romania ne-au atenționat despre riscul cum trebuie sa intram in UE, cu ce salarii. Ei au intrat cu salarii mici, iar colegii din Polonia le-au marit și cand au intrat in UE nu erau saracii Europei. Noi ințelegem ca este greu pentru business, este greu…

- Un tanar din Republica Moldova care a incercat sa intre ilegal in Romania, trecand inot raul Prut, a fost depistat, marti, de politistii de frontiera. Barbatul de 21 de ani le-a spus oamenilor legii ca intentiona sa-si caute un loc de munca. Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de reprezentantii…

- In cea de-a treia zi dedicata sarbatoririi Zilei Timișoarei, miercuri seara, in Parcul Rozelor a avut loc un spectacol care a adunat un public numeros, cireașa de pe tort fiind recitalul formației ucrainiene Kalush Orchestra. Trupa care a caștigat concursul Eurovision din acest an a susținut primeul…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, ia poziție fața de incendiile de vegetație din ultima perioada și spune ca pe langa valul de canicula, exista și „județe piromane”, unde „persoane iresponsabile dau foc la vegetația uscata de pe camp”. Valul de canicula care se instaleaza in aceste zile in Romania…