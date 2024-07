Stiri pe aceeasi tema

- Iustina Loghin este concurenta la Insula iubirii, sezonul 8, iar puțini sunt cei care știu cum arata aceasta inainte de operațiile estetice. A trecut pragul medicului estetician de mai multe ori. Iustina Loghin, una dintre concurentele din sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, a atras rapid atenția…

- Insula Iubirii 2024 revine pe 15 iulie cu un nou sezon, difuzat in fiecare luni, marti si miercuri, de la 20.30, la Antena 1, si aduce in atentia telespectatorilor noi ispite gata sa demaste cele mai ascunse trairi ale concurentilor. Timp de 21 de zile, in cele doua resorturi exclusiviste din Phuket,…

- Insula Iubirii revine cu sezonul 8 din 15 iulie, cand noi cupluri decid sa iși testeze relația de iubire. Pentru Iustina Loghin și Cornel Luchian acest test este decisiv, caci concurentul a cerut-o deja in casatorie pe iubita lui, iar marele eveniment a fost deja organizat, rochia de mireasa fiind deja…

- Anca Dinicu, in varsta de 34 de ani, este insarcinata pentru prima oara și a facut anuntul astazi, de Ziua Copilului. Actrița din serialul Vlad, difuzat de Pro TV, a publicat și o imagine cu iubitul ei și a marturisit ca ea și Georgian, barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste,…

- Iulia Albu i-a transmis un mesaj public emoționant lui Mihai, fostul ei soț, dupa ce a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu cancer. Designerul de pantofi a fost operat recent la un spital privat din București.Joi, 9 mai, Mihai Albu anunța pe rețelele de socializare ca a fost diagnosticat cu cancer de…

- Justin Bieber și Hailey Baldwin Bieber așteapta primul lor copil impreuna. Cuplul a anunțat vestea pe Instagram-ul lui Hailey, impartașind un videoclip și imagini de la o ședința foto in care cei doi par sa iși reinnoiasca juramantul.

- Daliana Raducan a rupt tacerea și a facut declarații despre nunta cu Razvan Simion, eveniment care va avea loc chiar in vara aceasta. „Am planuit toate detaliile”, s-a laudat arhitecta intr-un podcast. Dupa divorțul de mama copiilor lui, Diana, Razvan Simion a avut o relație timp de 5 ani cu cantareața…