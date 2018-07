Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele Andreea Rosca (locul 258 WTA), Elena Ruse (locul 195 WTA) si Miriam Bulgaru, (locul 437 WTA) au primit wild card-urile editiei 2018 a BRD Bucharest Open, au anuntat organizatorii. Tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal va avea loc sambata.

- ProSport a aflat si primele trei romance beneficiare de wildcard pentru tabloul principal: Gabriela Ruse (20 ani, 280 WTA), Andreea Rosca (19 ani, 258 WTA) si Miriam Bulgaru (19 ani, 437 WTA). Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Sorana Cirstea, Monica Niculescu si Ana Bogdan au acces direct pe tabloul principal.…

- Tichetele pentru turneul de tenis BRD Bucharest Open 2018, ce se va desfașura in perioada 14-22 iulie 2018, la Arenele BNR din Capitala, au fost puse in vanzare și pot fi achiziționate online, pe www.bilete.ro. Prețurile sunt cuprinse intre 20 și 75 de lei, in funcție de ziua de desfașurare a competiției.…

- Simona Halep și celelalte 7 romance prezente pe tabloul principal de la Wimbledon, record absolut in istoria tenisului romanesc, iși afla astazi adversarele din primul tur de la Wimbledon. Tragerea la sorți va avea loc azi, de la ora 12:00, și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Tenisul feminin romanesc a obtinut o performanta istorica. Pentru prima oara, opt jucatoare romane se vor afla pe tabloul principal al celui mai prestigios, Wimbledon, in frunte cu liderul mondial, Simona Halep care este si favorita numarul 1. Aceasta performanta s-a implinit ieri, dupa ce Elena Ruse…

- S-au scos la vanzare biletele la turneul de tenis Bucharest Open 2018, competiție WTA International cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari, care se va desfasura in perioada 16-22 iulie la Arenele BNR din Capitala. Mai precis pe terenurile de langa arena principala, pe care nu se mai poate…

- Simona Halep iși afla astazi, de la 20:00, adversarele din drumul spre trofeul de la Roland Garros. Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea, Irina Begu, Ana Bogdan și Monica Niculescu au și ele emoții. Tragerea la sorți este liveVIDEO pe GSP.ro! Simona Halep este principala favorita pe zgura de la Roland…

