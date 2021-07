Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost internate in stare grava la spital, in urma tragediei din aceasta dimineața de la Bacau, acolo unde 7 persoane au murit. Avem noi informații legate de starea de sanatate a pacienților internați.

- „Doua accidente grave s-au produs astazi, in județele Bacau și Bihor. Din pacate, bilanțul este absolut tragic: 9 persoane decedate, dintre care 2 copii, și 10 persoane transportate la spital! 9 vieți pierdute in doar cat

- In urma accidentului grav de astazi din Bacau in urma caruia au fost gasite 7 persoane decedate s-au descoperit și doi copii morți. Aceștia se aflau pe bancheta din spate a autoturismului implicat in impactul violent cu microbuzul.

- O femeie din statul american New Jersey se lupta de 7 ani cu Fiscul din Statele Unite pentru a dovedi ca este în viața, relateaza Insider.Samantha Dreissig, în vârsta de 25 de ani, a declarat pentru CBS ca încearca de ani de zile sa clarifice o încurcatura administrativa…

- Medicii de familie din județul Mureș ocupa locul 3 in topul național la numarul de persoane vaccinate, dupa Timiș și București, a anunțat vineri, 9 iulie, Mara Toganel, prefectul județului Mureș. "Pana in acest moment, cei 119 de medici de familie care au ințeles responsabilitatea implicarii in campania…

- Patru persoane si-au pierdut viata in inundatii produse in urma unor ploi torentiale care au lovit o zona din jurul statiunii ruse Soci de la Marea Neagra, au anuntat marti oficiali, relateaza dpa. O masina care se afla pe o sosea in apropierea orasului Tuapse a fost luata de ape, provocand…

- In prima zi de functionare a centrului de vaccinare drive-thru din judetul Bacau s-au imunizat 450 de persoane, potrivit informatiilor furnizate, luni, de prefectul Leonard Ioan Bulai. ‘Dupa ce ieri au fost imunizate 450 de persoane, astazi, pana la ora 18.00, centrul este deschis din nou’, a scris…

- Este una dintre cele mai bune jucatoare din lume (cel mai sus în ierarhie a fost pe 12), iar povestea ei de viața este una interesanta. A avut de luptat de la început (s-a nascut prematur) și continua sa o faca și pe terenurile de tenis. Elise Mertens face parte dintr-o familie complexa,…