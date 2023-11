Stiri pe aceeasi tema

- Cererea procurorilor Parchetului de pe langa Trinunalul Sibiu privind arestarea in lipsa a celor trei suspecti in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner va fi judecata in 22 noiembrie. ”Judecatorul de drepturi si libertati a decis ca judecarea propunerii de arestare sa aiba loc in data…

- Laurentiu Lacatusu a fost primul suspect retinut si eliberat dupa 12 ore in cazul uciderii omului de afaceri sibian, Adrian Kreiner. Gafa majora a anchetatorilor in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, din Sibiu, aceștia fiind nevoiți sa-l elibereze pe suspectul Laurențiu Lacatușu, la…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu a propus pentru arestare preventiva in lipsa trei suspecți in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. Ședința de judecata urmeaza sa aiba loc in cursul zilei de sambata.

- Barbatul reținut aseara de polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sibiu nu a putut fi reținut. Oamenii legii nu au gasit probe care sa arate ca suspectul din Dolj ar fi avut legatura cu asasinarea lui Adrian Kreiner. Martorul principal l-ar fi indicat greșit. Cu toate acestea, fostul…

- Polițiștii continua ancheta in cazul crimei lui Adrian Kreiner. Omul de afaceri din Sibiu a fost ucis in propria casa, iar pana in acest moment, nicio persoana nu a fost arestata. Insa, oamenii legii au chemat la audieri o persoana care ar putea sa faca lumina in acest caz.