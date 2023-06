Stiri pe aceeasi tema

- Emoții mari, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: cei noua semifinaliști lupta pentru un mult ravnit loc in Finala sezonului 11 al show-ului culinar. Pentru asta vor avea de trecut prin provocari care le vor testa priceperea și creativitatea in bucatarie

- Emoții mari, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: cei noua semifinaliști lupta pentru un mult ravnit loc in Finala sezonului 11 al show-ului culinar. Ce ii așteapta pe concurenți in aceasta seara, in semifinala Chefi la cuțite, de la 20:30.

- Chef Sorin Bontea a avut o reacție uluitoare in mediul online, dupa ce a intrat in semifinala sezonului 11 Chefi la cuțite cu patru concurenți. Matthew Ehsanmehr, Nina Hariton, Monica Pușcoiu și Constantin Onuț il vor reprezenta pe jurat in urmatoarea etapa a competiției.

- Seara incarcata de emoții la Chefi la cuțite: cel de-al 11-lea sezon al show-ului culinar și-a desemnat ieri semifinaliștii. Ultimul battle a adus și cea din urma amuleta pusa la bataie, de aceasta data, de Catalin Scarlatescu: el a avut avantajul de a-i

- Ei sunt cei 9 semifinaliști ai sezonului 11 Chefi la cuțite! Cei 4 concurenți ai lui Sorin Bontea au intrat direct in Semifinala, dupa victoria la battle-ul de ieri, intr-o ediție lider de audiența

- Cine sunt concurenții care au reușit sa se califice in semifinala sezonului 11 de la Chefi la cuțite. Noua dintre ei au șansa sa se „lupte” maine. Fara doar și poate, cu toții trec prin momente tensionate.

- Dupa un battle dificil și un duel plin de emoții și situații neașteptate s-a aflat aflat cine sunt cei 9 concurenți care au ajuns in semifinala emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, in ediția 36 din data de 14 iunie 2023.

- Ce echipa a caștigat ultima proba de battle a sezonului 11 de la Chefi la cuțite. Concurenții care au ieșit victorioși in aceasta seara s-au calificat direct in semifinala. Emoții mari in platoul celebrului show culinar.