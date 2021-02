Stiri pe aceeasi tema

- Democratii nu au reusit sa adune numarul necesar de voturi pentru a-l condamna pe Donald Trump in Senatul SUA in al doilea sau proces de impeachment, relateaza AFP, dpa si Reuters. Votul a fost de 57 pentru condamnare si 43 impotriva, in conditiile in care erau necesare doua…

- Senatul SUA a votat sambata in favoarea convocarii martorilor in al doilea proces de impeachment lansat impotriva fostului presedinte american Donald Trump, transmit Reuters si dpa. Acest proces de impeachment a intrat sambata in a cincea zi. Camera Reprezentantilor a Congresului…

- Senatorii americani au votat marti cu 56 de voturi pentru si 44 impotriva pentru a continua procesul de destituire a fostului presedinte Donald Trump, transmite miercuri dpa. Sase republicani s-au alaturat democratilor pentru a afirma constitutionalitatea unui proces de punere sub acuzare a unui presedinte…

- Senatul SUA a inceput marti al doilea proces de impeachment al fostului presedinte Donald Trump sub acuzatia ca a incitat la violentele soldate cu morti de la Capitoliu de pe 6 ianuarie, relateaza Reuters si AFP. Procesul istoric al fostului presedinte republican a inceput intr-o ambianta…

- Senatul Statelor Unite a respins marti un demers republican pentru a opri procedura de punere sub acuzare a fostului presedinte Donald Trump pentru "incitare la insurectie" in cadrul unui discurs sustinut in fata simpatizantilor sai la 6 ianuarie, inainte de asaltul asupra Capitoliului, relateaza…

- Fostul președinte Donald Trump l-a angajat pe avocatul Butch Bowers, din Carolina de Sud, pentru a-l reprezenta în Senat în procesul în care este acuzat de incitare la violentța, a spus o sursa familiara, scrie Reuters. Bowers, care are propriul birou de avocatura în Carolina…

- Presedintele Comitetului pentru regulamente din Camera Reprezentantilor a SUA a declarat luni ca articolul pentru demiterea si punerea sub acuzare (impeachment) a presedintelui republican in exercitiu al SUA, Donald Trump, va ajunge miercuri la vot in plenul acestei camere si acesta va trece, relateaza…