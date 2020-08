Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a anunțat, sambata, ca PSD il susține pe Dan Cristian Popescu la alegerile pentru Primaria Sectorului 2, care a pierdut susținerea PNL pentru funcția de edil. Primarul General al Capitalei, ce candideaza pentru un nou mandat, a anunțat și lista de candidați PSD pentru primariile de Sector,…

- Cu toate acestea fostul șef al statului, a vorbit despre probabilitati si posibilitati ca el sa ajunga totusi sa castige scrutinul local. "Va pot spune ca avand in vedere eliminarea PMP din alianța de dreapta sigur PMP e un partid ce trebuie sa participe la alegeri, deci va candida cu candidat la Primaria…

- PRO Romania Alba și-a definitivat, lista de candidați la alegerile locale 2020, pentru Primaria Alba Iulia și pentru 9 primarii de municipii și orașe din județ. In iunie, PSD a anunțat ca social democrații sunt deschiși la alianțe cu PRO Romania și ALDE, pentru alegerile locale, dar liderul PRO Romania…

- Traian Basescu s-a aratat gata sa intre in cursa pentru Primaria Capitalei, in urma excluderii partidului sau, PMP, de la negocierile dintre PNL, USR și PLUS.Fostul președinte al Romaniei a anunțat, sambata, ca i-a facut aceasta oferta președintelui PMP, Eugen Tomac.”In așteptarea unei soluții de alianța,…

- Alianța USR – Plus Salaj a transmis, ieri, cotidianului Magazin Salajean, lista candidaților la alegerile locale ce vor avea loc in aceasta toamna, in 27 septembrie, in cazul in care situația pandemica din Romania nu va schimba data scrutinului.

- PSD Cluj, sub conducerea interimarului Gheorghe Șimon (FOTO), nu are candidați la primarii importante din județul Cluj. Daca la alegerile locale din 2016 social-democrații au obținut 33 de mandate de primar, acum lucrurile arata sumbru.In Cluj-Napoca, Florești și Dej, PSD Cluj nu are inca candidați,…

- Fost primar al Bucureștiului in perioada 2000-2004, Traian Basescu nu a negat posibilitatea unei candidaturi la Primaria Capitalei.„Nu infirm, nu confirm o candidatura la Primaria Capitalei. Nu am cristalizata inca o decizie. Nu imi este frica nici de Nicușor Dan, nici de doamna Firea", a spus Traian…

- Comisia Electorala Centrala a facut publica in cadrul ședinței de astazi, lista partidelor si altor organizații social-politice, inregistrate de Agenția Servicii Publice, care au dreptul sa participe la alegerile locale noi din 6 septembrie 2020 pentru funcția de primar al comunei Tirnova, raionul Dondușeni…