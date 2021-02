Cine sunt cei mai bogați oameni din istorie. Intră Elon Musk în top 10? Cine sunt cei mai bogați oameni din istorie, cine avea mai mulți bani, John D. Rockefeller sau Genghis Khan, Elon Musk sau Mansa Musa? Acestea sunt cateva intrebari care nu ridica semne de intrebare doar pentru curioși, dar și pentru experții care trebuie sa stabileasca in ce fel se masoara bogația și cum se face diferența intre averea unei persoane care a trait in antichitate și a unuia din secolul XXI. Unii oameni sunt atat de bogați incat pentru restul omenirii este dificil de imaginat ce amploare poate sa aiba averea lor. Potrivit lui Bloomberg, incepand cu 13 ianuarie 2021, Elon Musk este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul tehnician al celor de la Viitorul Constanța, Gheorghe Hagi (55 de ani), este liber de angajament de mai multe luni și a marturisit ca așteapta o oferta de la un club cu un proiect serios. “Regele” a dezvaluit ca a avut de-a lungul timpului mai multe oferte bune atat din zona Golfului, cat și…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din lume, urmat de Elon Musk. Castigul celor doi, combinat, ajunge la 217 miliarde de dolari. Eric Yuan, fondatorul Zoom a ajuns la o avere de 20 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, anunța MEDIAFAX. Jeff Bezos, CEO al Amazon, a devenit si cel mai…

- Iarna este anotimpul care aduce bucurie in sufletele noastre datorita sarbatorilor. De 7 ani incoace, in preajma Craciunului, Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau“ din Vanatori –Neamț, prin intermediul proiectului APROAPE PENTRU APROAPE, aprinde flacara speranței in sufletele a zeci de oameni.…

- Gaziantep a obținut o victorie importanta in Turcia, 3-1 cu Fenerbahce, iar la finalul meciului jucatorii echipei l-au surprins pe antrenorul Marius Șumudica (49 de ani) cu un cadou. Dupa meciul din etapa trecuta, victoria in deplasare cu campioana Istanbul Basaksehir (2-1), Șumudica a dorit sa le ofere…

- Doua sere se evidențiaza dintre toate celelate in zona La Solera, provincia Almeria, din Andaluzia. Ce au diferit fața de celalte? Control automat cu banda dubla cu motoare, sistem de irigare prin picurare, climatizare și incalzire, inchideri ermetice, recircularea aerului, iluminare suplimentara,…

- Potrivit sursei citate, la data de 18 martie 2020, la doar doua zile dupa instaurarea starii de urgenta, Guvernul Orban a decis sa mute o suma uriasa din Trezoreria Statului in conturile Companiei Nationale Unifarm: un imprumut de 1,15 miliarde de lei (peste 230 de milioane de euro), prin care Executivul…

- Un tanar arhitect din Constanta, care este stabilit in Viena, a relatat pentru „Adevarul“ care este starea de spirit in capitala Austriei, un loc din Europa unde atentatele teroriste nu ajunsesera inca, pana in seara de luni, 2 noiembrie.

- ”Cateva milioane (n.red Catrama nu a vrut sa precizeze daca sunt lei sau euro). Sunt o mulțime de bani. Și va spun de ce am pierdut: pentru ca nu s-a mai putut munci, dreptul la munca a fost reprimat, pe langa alte drepturi. Piețele s-au inchis, magazinele la fel, exporturile nu au mai putut sa funcționeze.…