Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile financiare impuse Rusiei ameninta sa dilueze dominatia dolarului american si ar putea avea ca rezultat un sistem monetar international mai fragmentat, a avertizat Gita Gopinath, prim adjunct al directorului general al Fondului Monetar International (FMI), intr-un interviu acordat publicatiei…

- Rusia a cautat solutii prin care sa se descurce din punct de vedere economic, dupa sanctiunile impuse de Occident. Si se pare ca au gasait variante, dar ele sunt la limita legii, ba dincolo de ea. Astfel, autoritatile de la Kremlin iau in calcul sa permita comerciantilor cu amanuntul sa importe produse…

- Un oficial guvernamental chinez de rang inalt a declarat sambata ca sancțiunile impuse de țarile occidentale Rusiei din cauza Ucrainei sunt din ce in ce mai „revoltatoare”. In plus, Le Yucheng, adjunct al ministrului de externe, spune ca NATO nu ar trebui sa se extinda și mai mult spre est, punand o…

- Cotidianul rus Kommersant a publicat pe site, miercuri noapte, un editorial in care comenteaza in termeni acizi discursul ținut in aceeași zi de Vladimir Putin. Președintele a asigurat cetațenii ca economia Rusiei e stabila și i-a numit ”tradatori” pe cei care parasesc țara, dar efectul a fost slab,…

- Rusia a anuntat, duminica, ca sancțiunile occidentale au inghetat aproape jumatate din rezervele Rusiei de aur si valuta straina, astfel ca administrația de la Kremlin se bazeaza acum pe ajutorul oferit de China pentru a face fata consecintelor economice. Ministrul de Finanțe, Anton Siluanov, a declarat…

- Dupa decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina, țarile occidentale au impus o serie de sancțiuni extrem de dure atat Rusiei, liderului de la Kremlin, cat și oligarhilor ruși. Oamenii de afaceri din Rusia se confruta acum cu o scadere masiva a averilor lor. De la inceputul acestui an, au pierdut…

- Medvedev, care ocupa in prezent functia de vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a scris pe Facebook ca toate sanctiunile venite din partea NATO, SUA, UE si statele aliate reprezinta o „fictiune” si nu schimba cu nimic desfasurarea conflictului. „Aceste interdictii nu vor schimba nimic,…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat, vineri, ca Rusia are rezerve de aproape 650 de miliarde de dolari, iar sanctiunile impuse Rusiei nu vor avea efectul scontat, atata timp cat nu sunt sanctiuni care sa taie surse de finantare din sectorul energie, gaze si decontari financiare, informeaza…