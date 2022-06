Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Florin Salam și Roxana Dobre urmeaza sa aiba nunta in mai puțin de o saptamana, astfel ca acum sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile. Ei bine, daca ei au fost reținuți in a da detalii, Betty, fiica artistului a facut o serie de dezvaluiri despre frumosul…

- Graba strica treaba! Roxana Dobre nu mai ține cont de nimic atunci cand se afla in trafic, iar regulile de circulație sunt facute sa fie incalcate in cazul vedetei. Paparazzii Spynews.ro. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins-o pe soția lui Florin Salam in timp ce se afla…

- Cați bani trebuie sa scoți din buzunare daca vrei sa il auzi pe Adi Minune la unul din evenimentele tale importante? Cațiva oameni nici nu se uita la suma pe care o dau datorita talentului uriaș al artistului. Acesta este unul din cei mai cotați cantareți din Romania, motiv pentru care nu este accesibil…

- Luna martie a adus un nou record al numarului de oferte din piata muncii, atingand pragul de 40.000 de pozitii deschise de catre companii. Astfel, oferta de joburi de luna aceasta a depasit toate datele inregistrate pana acum, cel putin de cand a aparut criza sanitara in Romania.

- Cat costa, de fapt, sa aduci un DJ la o nunta sau o cununie. Prețurile au crescut dupa pandemie. In perioada pandemiei, marii DJ, dar și artiști din Romania s-au confruntat cu probleme. S-au anulat nunțile, botezurile, drept urmare veniturile lor au scazut semnificativ. Odata cu ridicarea restricțiilor…

- Conform analizelor, programatorii din Romania caștiga și pana la 2.600 de euro pe luna, iar un salariu mediu al angajaților in sectorul IT este mai mult decat dublul unui salariu mediu din alte sectoare! La asta contribuie și faptul ca sectorul IT inregistreaza peste 200.000 de angajați!

- Ce RESTRICȚII dispar dupa ridicarea starii de alerta: Liber la nunți și botezuri și intrare libera in țara și localuri, fara certificat verde Ce RESTRICȚII dispar dupa ridicarea starii de alerta: Liber la nunți și botezuri și intrare libera in țara și localuri, fara certificat verde In cursul zilei…

