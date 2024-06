Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla și a Detașamentului Dej au intervenit in cursul nopții trecute la un accident rutier petrecut intre localitațile Santioana și Fizeșu Gherlii. La fața locului au ajuns doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și doua echipaje SAJ. ”Echipajele…

- Tragediile de pe șosele continua. Dupa teribilul accident de la Dej s-a mai produs unul intre localitațile Santioana și Fizeșu Gherlii. Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla și a Detașamentului Dej au intervenit in cursul nopții trecute la un accident rutier petrecut intre localitațile Santioana…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla și a Detașamentului Dej au intervenit, in cursul nopții de sambata spre duminica, la un accident rutier petrecut intre localitațile Santioana și Fizeșu Gherlii. La fața locului au ajuns doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și doua…

- Premierul slovac Robert Fico se afla in stare critica dupa ce a fost impuscat miercuri in plina strada dupa o sedinta de guvern desfasurata in orasul Handlova, potrivit unui mesaj postat pe contul sau oficial de Facebook, relateaza agentia EFE.

- Un polițist de frontiera din județul Iași a fost spulberat de o șoferița. Barbatul in varsta de 44 de ani a fost prins intre doua autovehicule și a fost operat de urgența, timp de 10 ore la membrele inferioare.

- Un grav accident s-a produs in dimineața zilei de marți, 30 aprilie 2024, in dreptul Șantierului Naval Mangalia, doi tineri fiind in stare critica. La fața locului au venit numeroase echipaje de poliție, doua ambulanțe și doua autospeciale SMURD.

- Medicul Mihai Craiu, unul dintre cei mai apreciați pediatri din Romania, trage un nou semnal de alarma asupra explozia imbolnavirilor de rujeola, prezentand cazul unui copil mic, internat in stare grava la Terapie Intensiva.

- Un bebeluș nascut ieri, la Spitalul Clinic Județean de Urgența Bistrița, aflat in stare critica, a fost transportat de urgența la o clinica de specialitate din Cluj-Napoca, cu un elicopter SMURD. Potrivit unei informari a Inspectoratului General de Aviație al MAI, ieri, un bebeluș de doar 8 ore a fost…