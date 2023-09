Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 3 ani a murit, sambata seara, accidentat pe o strada din Braila de o femeie in varsta de 38 de ani, care consumase droguri. Tragedia vine dupa ce, cu cateva zile in urma, venea vestea socanta a mortii lui Sebastian si a Robertei, izbiti mortal de masina condusa de Vlad Pascu, drogat la volan.

- O noua filmare arata mașina condusa de Vlad Pascu, in momentul in care se plimba prin Vama Veche, informeaza stirileprotv.ro . Filmarea, susține sursa citata a fost realizata in Vama Veche imediat dupa producerea tragediei din localitatea 2 Mai, cand Vlad Pascu a intrat cu autoturismul de lux intr-un…

- Opt prieteni au fost loviți in plin de o mașina la 2 Mai, sambata, și doi dintre ei au murit pe loc. La volan era un adolescent de 19 ani drogat, care a fugit apoi de la locul accidentului. Alți trei dintre cei opt tineri loviți au fost raniți, iar unul dintre supraviețuitorii tragediei, Darius, a povestit…

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, omorand doi dintre ei, era un adevarat impatimit al vitezei.Citește și: Tatal fetei ucise de șoferul drogat pe litoral rupe tacerea: Nu l-aș atinge nici macar cu o palma pe puștiul asta teribilist Vlad Pascu iși…

- Vlad Pascu este șoferul ucigaș din stațiune 2 Mai. El locuiește in București, acolo unde parinții sai sunt implicați in afaceri imobiliare. Tanarul beizadea de 19 ani a intrat cu mașina intr-un grup de 8 pietoni in dimineața zilei de sambata, 19 august, dupa ce s-a urcat drogat la volan. Doi tineri…

- Accidentul din Constanța a starnit multa revolta in randul oamenilor, dupa ce un tanar a omorat cu mașina doua persoane in stațiunea 2 Mai. Toata lumea se intreaba ce pedeapsa ar putea sa primeasca Vlad Pașcu și care sunt șansele sa ajunga in spatele gratiilor. Un fost șef al Poliției Romane a clarificat…

- Un accident cu urmari tragice a avut loc, noaptea trecuta, in Bragadiru, localitate aflata langa București. Doi tineri și-au pierdut viața in condiții cumplite. Mașina in care se aflau cele doua persoane a lovit parapetul de pe mijlocul drumului și s-a rasturnat, potrivit realitatea.net. Victimele nu…

- Un tanar in varsta de 25 de ani, din Boroaia, și o fata de 24 de ani din Trușești-Botoșani, sunt cei doi decedați in accidentul produs marți dimineața, puțin dupa ora 6.00, intre Paltinoasa și Ilișești.Cei doi se aflau intr-un autoturism Ford cu numere de Danemarca și se intorceau din strainatate. ...