Stiri pe aceeasi tema

- Arogantul nou ministru al Mediului, Apelor și Padurilor impus de UDMR, Tanczos Barna, care a declarat ca „am depus juramantul de senator. Pentru țara, pentru Ținutul Secuiesc!”, este un personaj controversat crescut și promovat de catre fostul lider UDMR, Attila Verestoy. In noiembrie 2014, DNA a cumunicat…

- Ca urmare a alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020, UDMR revine din nou la guvernare. De fapt ramane la guvernare așa cum s-a intamplat mai mereu dupa 1990. Potrivit informațiilor noastre, UDMR, prin vocea liderului Hunor Kelemen, a condiționat intrarea la guvernare prin preluarea controlului…

- Agenția Naționala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) condusa de catre președintele Adriana Croitoru este printre puținele instituții controlate de PSD in guvernarea liberala, unde se taie la greu frunza la caini, pe bani publici. A blocat, a blocat și… ce daca? Mai multe sesizari ale unor ONG-uri…

- Premierul Ludovic Orban a numit ieri doi secretari de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și anume pe Vasile Panaite, un fost primar din județul Neamț, și pe Gheorghe Andrei Cazacu. Acesta din urma este fostul consilier a lui Costel Alexe, care se remarcase prin numeroasele postari impotriva…

- Fostul prefect de Neamț, Vasile Panaite, a fost numit in data de 9 noiembrie in funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. Hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial din aceeași zi. Numirea fostului prefect poate parea surprinzatoare pentru mulți avand in vedere ca…

- Premierul Ludovic Orban a decis numirea a doi noi secretari de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. Este vorba despre Vasile Panaite si Stefan-Andrei Cazacu.Panaite a fost prefect primar al comunei Dragmoresti din Neamt si prefect al judetului Neamt in timpul guvernarii PSD. A…

- Premierul Ludovic Orban a decis numirea a doi noi secretari de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. Este vorba despre Vasile Panaite si Stefan-Andrei Cazacu. Deciziile de numire au fost publicate luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor:…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) continua sa iși incalce promisiunile, chiar daca are un nou președinte la timona. Este al patrulea președinte de la inceperea programului Casa Verde Fotovoltaice, insa implementarea acestuia ramane un eșec. Greenpeace a facut demersuri la Guvernul Romaniei,…