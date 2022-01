Stiri pe aceeasi tema

- O drama cumplita s-a consumat luni seara intr-o locuința din cartierul Mereni, din Plopeni – Salcea, județul Suceava, unde doi frați au fost gasiți fara viața in baie chiar de parinții lor, scrie Monitorul de Suceava . In cursul serii, unul dintre frați a mers in baie pentru a face duș, folosind un…

- O femeie de 80 de ani și fiul acesteia, in varsta de 58 de ani, au fost gasiți fara suflare in casa in care locuiau, din Craiova. Poliția a fost sesizata de fiica femeii, care a alertat ca este posibil ca cei doi sa fie morți.

- Niște neințelegeri mai vechi intre doi frați l-au determinat pe unul dintre ei sa il loveasca pe cel de-al doilea in cap cu un obiect contondent, dupa care sa solicite telefonic intervenția unui echipaj de jandarmerie. Scandalul intre frați, care a avut loc sambata seara intr-un cartier din municipiul…

- Oamenii legii anunța despre o operațiune incheiata cu succes in raionul Hincești. Aceștia au fost alertați aseara, in jurul orei 21:00, de un barbat precum ca, copiii lui, doi baieți de 3 și, respectiv de 14 ani, au disparut in padure, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md. „Acesta a spus polițiștilor…