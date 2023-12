Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile israeliene investigheaza acuzațiile unor cercetatori americani potrivit carora unii investitori ar fi știut de planul Hamas de a ataca Israelul pe 7 octombrie și ar fi folosit aceste informații pentru a profita de pe urma valorilor mobiliare israeliene, conform Reuters.

- Autoritatile germane au perchezitionat marti locuintele a 17 persoane din landul Bavaria, acuzate ca au raspandit discursuri de ura antisemita si amenintari online la adresa evreilor, relateaza The Guardian. In plus, ministrul german de interne a indemnat grupurile musulmane din tara sa condamne explicit…

- Israelul le-a recomandat vineri cetatenilor sai sa nu calatoreasca in strainatate, evocand o „crestere semnificativa a antisemitismului” in lume, de la inceputul razboiului cu Hamas, pe 7 octombrie.

- Medicii din Gaza spun ca pacienții care sosesc la spitale prezinta semne de boala cauzate de supraaglomerare și de condițiile sanitare precare, dupa ce peste 1,4 milioane de persoane și-au parasit casele pentru a merge in adaposturi temporare in urma celui mai puternic bombardament israelian din istorie,…

- Israelul urmeaza sa evacueze orasul Kyriat Shmona, situat la frontiera cu Libanul, aflata in centrul unor tensiuni puternice dupa atacul Hamas de la 7 octombrie, a anuntat vineri armata israeliana, relateaza AFP. Autoritatile israeliene ”au anuntat implementarea unui plan de evacuare a locuitorilor”…

- Un purtator de cuvant al Forțelor de Aparare Israeliene (IDF) a declarat luni, 16 octombrie, ca Israelul nu poate oferi ajutor populației din Gaza, relateaza Sky News.Locotenent-colonelul Peter Lerner a mai spus ca palestinienii au suficienta hrana pentru cateva saptamani - precum și adapost.El a declarat,…

- Autoritatile egiptene au declarat duminica aceasta ca vor "extinde invitatia la un summit regional si international privind viitorul cauzei palestiniene", cu putin timp inainte ca secretarul de stat american, Antony Blinken, sa soseasca la Cairo in cadrul unui turneu regional, transmite France Presse.…

- Meciul dintre Kosovo si Israel, programat pe 15 octombrie in Grupa I a preliminariilor EURO 2024, din care face parte si Romania, a fost amanat, a anuntat, joi, 12 octombrie, Uniunea Europeana de Fotbal, informeaza G4media.ro. Decizia forului continental a fost motivata de faptul ca ”autoritatile israeliene…