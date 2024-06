Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit numaratorii paralele facute de partide a voturilor de la alegerile europarlamentare din 9 iunie, cele 33 de mandate pe care Romania le are in Parlamentul European vor fi imparțite astfel: Dupa o noua centralizare, independentul Nicu Ștefanuța intra in Parlamentul European, obșinand peste 3%…

- Alegerile pentru Parlamentul European din 2024, cele din Romania, au avut loc la data de 9 iunie 2024. Aceste alegeri sunt organizate concomitent cu cele locale din Romania care au fost programate si comasate la aceeasi data de 9 iunie 2024. Au fost admise 9 partide politice, 3 aliante electorale si…

- Romania va avea 33 de reprezentanți in Parlamentul European, pentru urmatorii cinci ani. Alianța PSD-PNL va trimite 19 europarlamentari la Bruxelles, AUR – 6, ADU – 3, SOS- 2, UDMR – 2. Pe lista se afla și independentul Nicolae Ștefanuța. Lista noilor europarlamentari romani Mihai Tudose (PSD) 2. Rareș…

- Poate nu știai, dar sunt și candidați independenți care vor participa la alegerile europarlamentare din data de 9 iunie. Vezi in randurile de mai jos cine sunt cei 7! Va prezentam cine sunt candidații independenți care se lupta cu marile partide din Romania, pentru un loc in Parlamentul European! Sunt…

- PSD susține cu tarie ca este cel mai mare partid din Romania si pentru ca ii are alaturi și pe cei mai importanți lideri social-democrați europeni. PSD mai spune ca va trimite in Parlamentul European cel mai mare numar de europarlamentari romani. „Marirea pensiilor, reducerea impozitelor pentru…

- 10:34 - Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu au depus listelele cu candidatii comuni la europarlamentare la BEC. La finalul depunerii acestor liste, cei doi au facut scurte declaratii depresa."Am formalizat depunerea listei comune a aliantei PNL-PSD. E o lista care cuprinde o parte din europarlamentari care…

- Rareș Bogdan a vorbit despre ce vor sa faca membrii alianței PSD-PNL in Parlamentul European. Europarlamentarul face calcule cu 17-21 de europarlamentari romani, cu care se va putea obține o funcție importanta. Rareș Bogdan a declarat, vineri, ca dupa alegerile dupa alegerile europarlamentare din 9…

- 10:34 - Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu au depus listelele cu candidatii comuni la europarlamentare la BEC. La finalul depunerii acestor liste, cei doi au facut declaratii."Am formalizat depunerea listei comune a aliantei PNL-PSD. E o lista care cuprinde o parte din europarlamentari care si-au desfasurat…