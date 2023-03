Cine sunt cei 200.000 de români care vor primi facturi “pe minus” Peste 200.000 de clienti vor primi facturi de regularizare cu minus, in conditiile in care clientii casnici s-au preocupat sa-si reduca consumul in aceasta perioada de criza, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege, informeaza Agerpres. “Recent am finalizat si acele machete care vor viza acele regularizari care se fac in baza ordonantei de urgenta pentru clientii care si-au redus consumul in 2022, fata de consumul mediu din 2021 – cei care nu au beneficiat de niciun plafon. Este un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

