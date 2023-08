Stiri pe aceeasi tema

- MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a laudat-o pe Sepsi și a vorbit despre posibila configurație a play-off-ului din acest sezon. Mihai Stoica nu crede ca vreo echipa care a jucat anul trecut in play-out se poate infiltra in play-off in acest sezon, și e de parere ca la…

- Pus sa analizeze meciurile vazute de la reluarea Superligii, Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei FCSB, s-a pronunțat pe marginea luptei la varf din campionat, nominalizand și echipele care l-au dezamagit in primele doua etape. „Nu vad cum ar putea sa incapa altcineva in play-off fața de…

- Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la Sepsi, a vorbit despre victoria reușita de covasneni in fața lui FCU Craiova, scor 1-0, in a doua etapa din Superliga. Covasnenii raman neinvinși in noul sezon, aspect care-l mulțumește pe antrenorul instalat vara aceasta la Sfantu Gheorghe. „Am avut trei meciuri…

- Rapid nu și-a luat gandul de la una dintre țintele declarate ale acestui mercato. Numele sau? Constantin Grameni, unul dintre oamenii determinanți in titlul caștigat de Farul sezonul anterior. Mijlocașul de 20 de ani a intrat din nou pe radarul lui Dan Șucu, iar alb-vișiniii ar fi dispuși sa plateasca…

- Rapid a incheiat sezonul de SuperLiga pe locul 5 și a ratat șansa de a reprezenta Romania in cupele europene. Giuleștenii i-au transferat recent pe Razvan Oaida și Christopher Braun, dar vineri au anunțat desparțirea de doi jucatori.

- Intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Ionel Ganea a laudat doi jucatori din Liga 1. Citește AICI interviul integral cu Ionel Ganea Fostul atacant, acum in varsta de 49 de ani, spune ca apreciaza doi fotbaliști de la Farul: atacanții Adrian Mazilu (17 ani) și Denis Alibec (32 de ani). Ionel Ganea:…

- Inainte sa ajunga la Rapid și sa dețina 50 la suta din acțiuni, tot atatea cate are și Victor Angelescu (38 de ani), Dan Șucu (60 de ani) a fost in negocieri sa preia o ma parte din Farul lui Gica Hagi.