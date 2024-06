Președintele Klaus Iohannis ne-a anunțat ieri, dupa ședința CSAT, ca Romania va dona Ucrainei un sistem de rachete PATRIOT! Dar cine sunt membrii CSAT care au aprobat aceasta donație militara uriașa catre Ucraina? In ședința CSAT de ieri s-a aprobat ca Romania sa doneze Ucrainei un sistem de rachete PATRIOT, iar acesta decizie a starnit și […] The post Cine sunt cei 13 membri CSAT care au aprobat donarea unui sistem de rachete PATRIOT catre Ucraina appeared first on Puterea.ro .