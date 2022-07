Stiri pe aceeasi tema

- Alina și Valentin au trecut prin multe incercari in cele 6 luni de la intrarea in competiție. Alina a declarat de la inceput ca vrea o familie, Valentin a intrat cu ganduri de insuratoare și la un moment dat planurile lor s-au intersectat.

- La Mireasa, Capriciile Iubirii, cuplurile au fost puse in fața videoclipurilor primite de la susținatori. Cațiva foști concurenți și-au marturisit aprecierea pentru cupluri. Cum au reacționat Giovana si Sese, Sabrina si Pernes si Alina si Valentin.

- Ultima saptamana din competitia Mireasa, inainte de marea finala a sezonului cinci, difuzata luni, 18 iulie, de la 14:00, la Antena 1, le-a oferit cuplurilor aflate in cursa pentru marele premiu, la fel ca si in sezoanele trecute, posibilitatea de a petrece timp impreuna si de a se cunoaste mai bine,…

- In timp ce Giovana și Sese nu puteau sta fara sa se atinga, Alina și Valentin faceau schimb de imbrațișari. Nu la fel stateau lucrurile și in dormitorul in care Sabrina și Perneș dormeau.

- Andrei și Yana au avut parte de o petrecere pentru aniversarea relației lor. Cei doi ar fi facut o luna de relație, dar Andrei a decis sa puna stop. Perneș și Sabrina le-au organizat petrecerea, iar Alina și Valentin au fost alaturi de prietenii lor in aceste clipe frumoase.

- In urma incalcarii de regulament pe care Valentin a facut-o, concurenții din casa Mireasa au avut de ales sancțiunea pe care acesta o va primi. Daca doamna Mioara, Giovana și Elena au votat pentru eliminarea lui, Perneș, Sabrina și Aron au ales ca ușile sa se inchida.

- Sabrina și Perneș de la Mireasa sezon 5 s-au logodit și, dupa noaptea in care au sarbatorit, au vorbit cu familiile. Mama baiatului și matușa concurentei au intervenit telefonic la Mireasa - Capriciile Iubirii și le-au transmis ganduri bune.

- In gala de sambata a emisiunii Mireasa, difuzata pe 30 aprilie 2022, a ieșit la iveala faptul ca Alina s-a suparat din cauza unor lucruri petrecute intre Sabrina și Valentin. Camerele de filmat au surprins totul și astfel s-au nascut noi discuții.