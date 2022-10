Stiri pe aceeasi tema

- Emi și Cuza i-au convins atat pe jurați cat și pe colegii de la canapea cu transformarea lor in Tina Turner și Eros Ramazzotti și au caștigat cea de-a patra gala Te cunosc de undeva! sezonul 18.

- Cosmin și Eliza Natanticu au dezvaluit, in ediția din aceasta seara a emisiunii Xtra Night Show, peripețiile prin care au trecut ca și concurenți in emisiunea Te cunosc de undeva. Cei doi au fost caștigatori celei de-a doua ediție a emisiunii, iar publicul și juriul a fost incantat de prestațiile lor.…

- Premiera la Antena 1! Se anunța un moment unic la „Te cunosc de undeva!”. Concurenții stau cu sufletele la gura, dupa ce au aflat ce urmeaza sa se intample in emisiune. Unul dintre jurați va profita de bonusul de 100 de puncte, astfel incat clasamentul participanților la show se va schimba drastic.…

- Jo și Liviu Teodorescu au ridicat publicul in picioare in a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18. S-au transformat in Pindu și Lora și au interpretat piesa „Un trandafir crește la firida me.” Ce au spus jurații despre momentul celor doi.

- In cea de-a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Eliza și Cosmin Natanticu au facut un show excepțional. Cei doi soți s-au transformat in Cardi B și J Balvin și au interpretat piesa ”I Like It”.

- In prima ediție, din data de 10 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Emilian și WRS s-au transformat in Queen și au interpretat faimoasa piesa „I want to break free”. Vizibil uimiți de calitațile celor doi concurenți, jurații s-au ridicat in picioare și au cantat alaturi de…

- Marea finala a sezonului 17, care va fi difuzata sambata aceasta, de la ora 20:00, pe Antena 1, vine cu multe surprize pentru telespectatorii celui mai iubit transforming show, Te cunosc de undeva!

