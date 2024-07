Stiri pe aceeasi tema

- Maine, de la ora 14:00, in direct la Antena 1, concurentii reality show-ului matrimonial Mireasa duc batalia finala in lupta pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro. Patru dintre cuplurile inscrise in competitie au depus actele si vor lupta in marea finala mai determinate ca niciodata sa demonstreze…

- Nunta lui Daniel Pavel cu Ana Maria Pop a avut loc pe 8 iunie, la Palatul Snagov, langa București. Prezentatorul emisiunii „Survivor” de la Pro TV s-a cununat civil și religios cu aleasa inimii lui in aceeași zi. Sarbatoare mare in familia emisiunii „Survivor Romania” de la Pro TV. Dupa luni intregi…

- Crama „Fort Silvan” din Camar a primit marele premiu la prima ediție a Festivalului Palincii, eveniment organizat zilele trecute de Cotidianul Magazin Salajean in parteneriat cu Primaria Zalau și cu sprijinul Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj. Cei mai mulți cunosc crama pentru vinurile…

- Intr-o relație din anul 2022, Daniel Pavel, prezentatorul de la Survivor Romania cunoscut de o țara intreaga drept Domnu’ Dan, și Ana Maria Pop au decis sa treaca la nivelul urmator: se vor casatori! Marele eveniment va avea loc pe 08 iunie 2024 și ar putea fi numit, fara doar și poate, nunta anului…

- Madalina Mihai, al carei parcurs la iUmor a convins nu doar juriul sa-i acorde votul de incredere, ci și publicul, care nu a ramas indiferent la prestația acesteia pe parcursul intregului sezon, a caștigat trofeul și marele premiu de 20.000 de Euro.

- Indragita interpreta Alice Ghile a fost dinstinsa cu Trofeul „Potcoava de Aur”, premiu pe care l-a primit la București, in cadrul unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate muzicii populare romanești. „Aș vrea sa incep prin a ii mulțumi bunului Dumnezeu pentru bucuria pe care mi-a facut-o…

- Marea Finala Chefi la cuțite sezonul 13 și-a desemnat ieri caștigatorul: Mihai Dragomir, concurentul lui Chef Alexandru Sautner, a obținut marele trofeu și premiul de 30.000 de euro dupa un maraton de gatit care a durat trei ore și jumatate.