Cine sunt câștigătorii concursului „Antreprenor în economie socială” Au fost desemnați caștigatorii ai concursului „Antreprenor in economie sociala”, o inițiativa Carmistin International demarata in cadrul proiectului „Start-up-uri Sociale pentru dezvoltarea sustenabila naționala – SUSȚIN”. Obiectivul proiectului este susținerea investițiilor in inițiative antreprenoriale sociale la nivelul regiunilor Sud-Muntenia, Sud Vest și Vest, prin inființarea a 29 de structuri de economie sociala, in vederea dezvoltarii economiei sociale și creșterii ocuparii forței de munca la nivel regional. Titlul proiectului este ”Start-up-uri Sociale pentru dezvoltare sustenabila naționala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt foarte multi dintre noi care au idei bune de afaceri, dar care nu reusesc sa stranga / economiseasca suficient pentru a le pune in aplicare. Prin urmare, daca ai idei de afaceri care dupa parerea ta se pot transforma intr-un business sustenabil, dar daca nu ai suficiente fonduri pentru a-ti sprijini…

- NICODOREL COM SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Finanțarea activitații NICODOREL COM SRL prin accesarea unui Grant capital de lucru” proiect nr. RUE 1392 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de…

- Premierul Florin Citu a declarat ca va propune coalitiei, luni, ca persoanele care ocupa posturi de conducere in administratia publica sa fie evaluate la trei ani si sa poata detina cel mult doua mandate. „Voi propune coalitiei, luni, ca posturile de conducere sa fie cu mandat in administratia publica,…

- Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca a implementat un program prin care ofera sprijin studentilor proveniti din medii defavorizate, in vederea reducerii abandonului universitar. Initiativa face parte din proiectul MEDWORK - Corelarea ofertei educationale cu cerintele pietei…

- Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania lanseaza concursul pe anul 2020 cu tema „Sens și contrasens in mass-media", prin care colegii noștri de breasla – pentru prima data, nu doar membri ai Uniunii – sunt invitați sa trimita materialele de presa pe care le considera relevante deopotriva pentru…

- Schimbarea a venit in viata lor odata cu participarea la sesiunile de instruire in domeniul antreprenorial, organizate in baza proiectului ”Incluziv – investiție europeana privind dezvoltarea sociala in Cugir”. Pentru majoritatea dintre ei, a fost primul contact cu acest domeniu, insa ideile, seriozitatea…

- Blocul in care locuiesc mai bine de 200 de cetateni de etnie roma din Cugir a fost reabilitat cu fonduri europene in cadrul proiectului integrat ”Incluziv – investiție europeana privind dezvoltarea sociala in Cugir”. Cunoscut ca ”Blocul NATO” din cauza starii avansate de degradare si a conditiilor…

- Eveniment Comunicat de presa / Anunț incepere proiect ,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” ianuarie 5, 2021 13:34 05.01.2021 Anunt incepere proiect ,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” SC.IDEAL COM SRL cu sediul…