- BERBECEste bine sa va implicați mai mult in relația cu partenerul. Puneți la cale ceva care sa scoata relația voastra din rutina. TAURFaptul ca nu reușiți sa va impuneți opiniile in cercurile sociale nu trebuie sa fie generator de frustrari.

- BERBECEste o zi potrivita sa vorbiti cu persoanele pe care nu le-ati vazut de multa vreme. Ati putea solutiona unele neințelegeri mai vechi.TAUR Azi incercati sa nu acceptati prima oferta care vi se face. Puteti fi ușor pacalit de false reduceri.

- Chiar daca a fost eliminata în optimi, Sorana Cîrstea nu a plecat cu mâna goala de la Paris. Pentru parcursul de la Roland Garros, sportiva noastra va primi un premiu financiar consistent și va înregistra un salt important în clasamentul WTA.Pentru prezența în…

- BERBECAr fi bine sa nu va neglijati problemele profesionale si sa incercati sa gasiti solutii pentru orice problema. Sunt sanse sa incepeti un nou capitol in viata voastra. Fiti calmi si hotarati in orice decizie pe care o veti lua.

- Uniunea Europeana a condamnat vineri decizia ''inacceptabila'' si nejustificata a autoritatilor ruse de a sanctiona opt cetateni europeni, intre care presedintele Parlamentului si un comisar, si a anuntat ''masuri adecvate'' ca raspuns la aceste sanctiuni, relateaza AFP.…

- BERBECAveti asteptari prea mari pentru ziua de azi. S-ar putea ca dezamagirile sa va impiedice sa duceti la bun sfarsit sarcinile. Nu mai luati in seama ceea ce se vorbeste in jur.TAURTrebuie sa ajungeti la un echilibru. Starea de nervozitate si frustrare nu va face bine.

- Un plan al guvernului norvegian de dezincriminare a consumului de droguri pentru toata lumea, de la episodici la dependenți mari de droguri, a fost stopat vineri de principalul partid de opoziție, Partidul Laburist, potrivit AFP.Guvernul de centru-dreapta a dezvaluit în februarie un plan pentru…

- Vremea va fi, in general, racoroasa pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (5 - 18 aprilie), la inceput cu valori termice mai scazute decat in mod normal pentru luna in curs, in timp ce precipitatiile vor fi prezente in cea mai mare parte a tarii pe intreaga perioada analizata, arata estimarile…