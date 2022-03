Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE -1 – 20:21. Fața de cei doi barbați, de 35 și 46 de ani, reținuți la data de 8 martie a.c., magistrații din cadrul Tribunalului Cluj au dispus masura arestului preventiv pentru o perioada de 30 de zile. De asemenea, pe numele unui alt barbat, de 35 de ani, cercetat in cadrul aceluiași dosar,…

- Un medic marocan de 31 de ani, stabilit in Cluj-Napoca, a ajuns marți, 22 februarie, la urgențe dupa ce a fost atacat cu un obiect ascuțit in zona abdominala. Agresorul este un francez de 33 de ani, care a terminat și el UMF Cluj, dar nu profesa, conform presei locale. Fapta s-a petrecut intr-un apartament.…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au dispus arestarea preventiva a unui barbat, din localitatea Pecineaga, judetul Constanta, suspectat ca ar fi batut un alt cetatean la care locuia in chirie. Recent, inculpatul fusese eliberat din penitenciar. Oficial Admite propunerea formulata de catre Parchetul…

- Foarte mulți tineri vin in Cluj-Napoca pentru facultate. Unii dintre aceștia, din pacate, o apuca pe cai greșite. Asemenea este și cazul lui Mitoșeriu Lucian, un tanar in varsta de 21 de ani, originar din Botoșani, care a venit in Cluj pentru facultate. Ulterior, a abandonat-o și s-a apucat de trafic…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj au solicitat judecatorilor din cadrul Tribunalului Cluj sa-l aresteze preventiv pe Paul Romulus Jucan. Tanarul de 31 de ani este acuzat ca și-a incendiat tatal, un barbat de 61 de ani. Incidentul a avut loc luni seara, iar victima colaterala a fost…

- Judecatorii din Calafat au dispus, ieri, arestarea preventiva a unui barbat de 34 de ani, din comuna Unirea, acuzat de comiterea a patru infractiuni. Potrivit oamenilor legii, barbatul a condus baut si fara permis, a accidentat un copil de 13 ani, dupa care a fugit. In ultimii ani, incupatul a fost…

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a decis luni, 13 decembrie, excluderea din magistratura a judecatorului Cristi Danilet de la Tribunalul Cluj, pentru manifestarile pe care le ar fi avut pe mai multe retele de socializare.Decizia nu este definitiva.Cu…

- Cazul exploziei petrecute vineri intr-o pensiune din Cluj-Napoca, soldata cu un mort si sase raniti, a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj, anunța Agerpres. "In data de 10.12.2021, in jurul orelor 07:00, a avut loc o explozie la un imobil din Cluj-Napoca, cu consecinta decesului…