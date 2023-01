Cine sunt angajaţii care au cea mai mare leafă în România. Diferenţa între IT şi HoReCa Domeniul IT conduce in topul clasamentului celor mai bine platite meserii din Romania, in timp ce la polul opus se afla sectorul HoReCa. In noiembrie 2022, un angajat din IT caștiga peste 10.300 de lei, in plus cu 14% fața de perioada similara din anul precedent, spre deosebire de un salariat din HoReCa, care primea aproximativ 2.260 de lei, in crestere cu 20% fata de perioada corespunzatoare a anului anterior, potrivit datelor INS. In aceeasi luna, nivelul castigului salarial mediu net s-a marit in majoritatea activitatilor din sectorul economic, comparativ cu luna octombrie 2022, datorita acordarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

