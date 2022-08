Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea trecuta a avut loc un accident cumplit in Cobadin. Doua fete in varsta de 13 și 16 ani au murit, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un alt autoturism. Cel care se afla la volanul autovehiculului era un adolescent de doar 16 ani. Ce spune matușa baiatului despre gestul pe…

- Femeia de 42 de ani care a decedat ieri (13 mai), in accidentul dintre Apa și Seini, este din orașul Livada. Tragedia a fost provocata de un tanar de 28 de ani, care a patruns cu mașina pe contrasens. Din primele cercetari efectuate polițiștii au stabilit ca un tanar de 28 de ani care conducea […]