- Mai putin de 12% din populatia apta de munca din tara noastra lucra anul trecut in agricultura, arata datele Institutului National de Statistica. Ponderea cea mai mare a persoanelor ocupate in varsta de munca, adica intre 15 si 64 de ani, se regaseste in servicii – peste 55%, in timp ce peste 33 de…

- Populatia ocupata din Romania, in 2023, era de 7,697 milioane de persoane, iar 11,9% dintre acestea lucrau in ramurile agricole, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Anul trecut, populatia ocupata a fost in scadere cu 110.000 de persoane fata de anul 2022. Dintre cele…

- Doi din cele patru mine active ale Complexului Energetic Valea Jiului opereaza la jumatate din capacitate din cauza lipsei de personal. Deși planificate inca din anul trecut, angajarile in divizia miniera a companiei au fost intarziate, termenul pentru inceperea procedurilor fiind amanat de mai multe…

- Rata de ocupare a populației, in Romania, a fost de 69,9 la suta, in trimestrul unu 2024, pentru categoriile de varsta intre 20 – 64 de ani, cu un total de 7,973 milioane de angajați, din totalul de 8,417 forța de munca activa, arata datele Institutului Național de Statistica. La nivel național erau…

- Județul Valcea este județul cu cea mai indelungata speranța de viața din Romania, potrivit Institutului Național de Statistica. Aici se afla și Ion Ciocan, in varsta de 111 ani, fiind al doilea cel mai batran om din Europa. Majoritatea consatenilor sai se apropie de un secol, iar 10% dintre locuitorii…

- O situație care ar trebui sa dea foarte mult de gandit rezulta din clasamentul marilor exportatori ai cerealelor din Romania. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistica (INS), in 2023 nici o companie romaneasca nu s-a aflat in Top 10 al traderilor de cereale. Topul conține nu mai…

- Deși inflația a scazut, romanii nu iși permit nici acum sa cumpere alimente pentru ca prețurile au ramas la fel de mari. De Paște, romanii vor plati mai mult pentru carne, branzeturi, detergenți și medicamente.Potrivit ultimului raport al Institutului Național de Statistica, rata anuala a inflației…

