Astazi, ministrul de Interne, Marcel Vela, s-a pronunțat cu privire la imaginile aparute in spațiul public in care mai multe persoane au patruns in sala unde erau sacii cu buletinele de vot si au sustras mai multi saci, din Biroul Electoral de Circumscriptie a Sectorului 1. De asemenea, BES a transmis un comunicat de presa in acest sens, insa declarațiile nu sunt tocmai asemanatoare.