Stiri pe aceeasi tema

- Minora de 13 ani, din județul Maramureș, disparuta de o saptamana, a fost gasita intr-un imobil din Sighetu Marmatiei. Fata era cautata de saptamana trecuta dupa ce a plecat de acasa si nu a mai revenit. Parinții fetei au oferit și o recompensa de 10.000 de lei pentru gasirea ei. Politistii fac cercetari…

- In urma unor date si informatii obtinute de politiștii din Sighetu Marmației, astazi, 13 noiembrie, minora in varsta de 13 ani, declarata disparuta, a fost gasita intr_un imobil de pe raza municipiului. Mulțumim tuturor forțelor de ordine, voluntarilor și tuturor celor care au participat in aceste zile…

- Este alerta in toata țara! O tanara este cautata de poliție! Aceasta a plecat de acasa in urma cu șase zile, iar acum este de negasit. Melinda Sara Moiș este din Sighet și a disparut fara urma, iar acum parinții ei o cauta cu disperare. Aceștia ofera o recompensa de 10.000 de euro!

- Melinda Sara Moiș, in varsta de 13 ani, este cautata de polițstii din Sighetu Marmatiei, dupa ce a disparut de acasa in urma cu șase zile. Parinții copilei sunt disperați și cer ajutorul tuturor, pentru a-și gasi fiica. Mama Melindei a anunțat chiar și o recompensa de 10.000 de euro, pe care o va oferi…

- Parinții ofera o recompensa de 10.000 euro.Copila de 13 ani este de negasit. Au trecut 5 zile de la dispariția ei. SEMNALMENTE: 1,53 m inalțime, greutate 63 de kg, constituție atletica, par șaten lung, ochii verzi și poarta ochelari de vedere. IMBRACAMINTE: La momentul plecarii de la domiciliu, aceasta…

- Politistii din Bucuresti au deschis un dosar penal pentru neglijenta in serviciu, dupa ce au fost sesizati de parintii unei fetite de 2 ani si cinci luni care a stat pe podea, in data de 22 septembrie, intre 15.30 și 17.45, la o gradinita privata din Sectorul 6, cu insuficienta respiratorie, fara ca…

- Caz șocant in Salaj! O tanara de 17 ani a fost vanduta de parintii ei unei familii din Mehedinti pentru suma de 3.500 de euro. Minora a sunat la 112 si a spus autoritatilor ca a fost violata de fiul celor care au cumparat-o, cu care era obligata sa se marite.Copila a fost vanduta de parintii ei si fortata…

- O tanara de 17 ani din Salaj a fost vanduta de parintii ei unei familii din Mehedinti pentru suma de 3.500 de euro. Minora a sunat la 112 si a spus autoritatilor ca a fost violata de fiul celor care au cumparat-o, cu care era obligata sa se marite. Copila a fost vanduta de parintii […] Source