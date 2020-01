Rompetrol: Vremea frumoasa a crescut consumul de carburanti in 2019

In 2019, vremea in Romania a fost placuta aproape tot anul, spre deosebire de 2018, cand a plouat si a fost frig chiar si in august, in perioada de concedii. Vremea frumoasa s-a vazut in vanzarile de carburanti, consumul a urcat cu 5-6% anul trecut. [citeste mai departe]