Stiri pe aceeasi tema

O casa aflata la intersecția strazilor Nicopole și Nicolae Titulescu a fost cuprinsa de flacari joi, in jurul orei 13.30. Pompierii acționeaza la fața locului trei echipaje de pompieri, unul de prim ajutor și unul de prima intervenție și comanda. O suprafața de aproximativ 130 mp a fost afectata,…

Un nou accident s-a produs aseara, in sensul giratoriu situat la intersecția strazilor Ștefan cel Mare, Constructorilor și Calea Victoriei.

Mai mulți cetațeni reclama faptul ca de cateva zile nu exista iluminat public in zona Micro 1. Mai precis, de vineri spre seara, aceasta fiind a treia seara consecutiva fara iluminat public...

Un tanar teribilist a fost filmat in timp ce distrugea coșul de gunoi din parculețul din Micro 1, din apropierea școlii "Avram Iancu", cu ajutorul unor petarde.

Sub autoritatea Institutiei Prefectului, la data de 23 decembrie a.c., 468 de politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Stefan...

Elevii pregatiti in cadrul programului Academia "Descopera-ti pasiunea in IT" (DpIT) au fost desemnati de autoritatile locale ca fiind liceenii cu cele mai bune rezultate in domeniul Inovației și...

Doua mașini au intrat in coliziune in zona Proges Turda, la intersecția strazilor Constructorilor cu Ștefan cel Mare.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat ca niciodata nu a spus ca va rezolva problema apei calde in București instant. „A fost o campanie electorala dificila, dar niciodata nu am spus ca din secunda in care o sa preiau mandatul, iar asta s-a intamplat in urma cu o luna jumatate, o sa…