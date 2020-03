Cine si cum isi poate recupera banii pe calatoriile platite in avans, compromise acum de epidemia de coronavirus

In conditiile in care regiuni si chiar tari intregi au inceput sa intre in carantina din cauza epidemiei de coronavirus, romanii care au in plan o calatorie in strainatate, in 2020, stau acum cu sufletul la gura.



Nimeni nu le spune ce urmeaza si nici daca mai merita sa isi asume riscul unui drum international. Companiile aeriene le promit deja unora dintre ei ca le vor restitui banii pe biletele nefolosite. Dar in cazul altora, inca nu se stie ce va fi.



Dupa deciziile luate de Guvernul Romaniei inca de duminica si dupa ce intreaga Italie a intrat in carantina, era limpede ca…