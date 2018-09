Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, apreciaza ca ‘exista o criza a fortei de munca autohtona, o criza reala, concreta’, care se manifesta in sectorul public si, in aceeasi masura, si in sectorul privat. Edilul Chirica a declarat, pentru AGERPRES, ca exodul fortei de munca este intalnit nu doar la nivel…

- Criza fortei de munca ii face pe angajatori sa mareasca bugetele destinate pachetelor salariale. Astfel, 71% din companiile din Romania sunt dispuse sa faca angajari pentru posturi permanente, in timp ce cresterile salariale pot ajunge pana la 15%.

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, majorarea cuantumului subventiilor acordate angajatorilor care incadreaza in munca persoane care provin din grupuri vulnerabile sau care incheie contracte de ucenicie sau de stagiu, printr-un proiect de Ordonanta de urgenta care modifica si completeaza trei acte…

- De cativa ani in Romania se vede cu ochiul liber o criza incredibila a fortei de munca specializata. Din ce in ce mai putini angajati au experienta practica relevanta in domeniul in care lucreaza, studentii vin foarte nepregatiti de pe bancile scolii, iar Romania raporteaza o lipsa acuta a…

- Vestul tarii se confrunta cu cea mai mare criza de forta de munca din ultimii 30 de ani. Cele mai mari probleme sunt in judetul Timis, unde managerii multinationalelor ar angaja mii de oameni, insa nu au de unde.

- Daca nu cu multi ani in urma, multa lume se plangea ca nu gaseste un loc de munca, lucrurile nu mai stau deloc asa. Dimpotriva, asistam la o rasturnare spectaculoasa pe piata muncii ... The post Criza fortei de munca, tot mai accentuata in Timis. Se recruteaza personal din Oltenia, estul tarii si chiar…

- Realizarile deosebite ale mediului de afaceri timișean reflectate in creșterea economica a Județului Timiș și rata scazuta a șomajului accentueaza nevoia companiilor locale de angajați calificați. In acest context, gasirea de soluții viabile la criza locala a forței de munca, de identificare a unor…

- Criza de pe piața forței de munca i-a impins pe angajatori sa se intreaca in oferte ca sa angajeze elevi. Sunt ieftini, sunt in vacanta și aduc in conturile companiilor subvenții lunare de 250 de lei, din partea Agenției pentru Ocuparea Forței de Munca.