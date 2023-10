Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege care modifica Codului Penal sporind pedepsele fugarilor. Persoanele condamnate definitiv si care in sapte zile nu se prezinta la inchisoare vor primi in plus pana la trei ani la pedeapsa. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca proiectul va trece prin…

- Proiectul de lege „anti-fugari”, propus de ministrul justiției, a fost discutat ședinta de Guvern, fiind considerat „absolut necesar” de premierul Ciolacu, care a declarat ca a cerut o situație a celor care au primit condamnari definitive și se sustrag de la executarea pedepsei, relateaza News.ro. „Asa…

- Atacarea la CCR a proiectului cu masuri fiscale asumat de Guvern in Parlament este un „atac” ipocrit, din cauza caruia Romania pierde 1 miliard de lei, spune premierul Marcel Ciolacu. Ciolacu a fost intrebat, sambata, daca are probleme similare cu ministrul Finanțelor, care spunea ca nu doarme noaptea…

- Premierul Marcel Ciolacu a adoptat, in ședința de Guvern de joi, o Ordonanța de Urgența prin care vor fi reglementate jocurile de noroc in Romania. In acest OUG sunt prevazute mai multe masuri care vor provoca un adevarat cutremur in lumea jocurilor de noroc.CONSULTAȚI AICI INTREG PROIECTULSpre exemplu,…

- Marcel Ciolacu a participat vineri la o intalnire semestriala a ministrului Justiției, Alina Gorghiu, cu conducerea instituțiilor din sistemul judiciar. Cu aceasta ocazie, premierul a vorbit si despre problema drogurilor in Romania. „Este timpul sa declaram toleranța zero pe tot ceea ce inseamna trafic…

- Premierul a avut, miercuri, o intalnire cu delegația Fondului Monetar Internațional, aflata in Romania pentru misiunea anuala de evaluare. Marcel Ciolacu a punctat in timpul intalnirii ca Executivului susține cu prioritate proiectele din transporturi, sanatate și educație.

- Romania are șanse sa scape de MCV, mecanism menit sa verifice modificarile din justiție, mai ales in statele in care Comisia Europeana nu are incredere in sistem. Comisia Europeana a recomandat in raportul din 22 noiembrie 22 ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) in cazul Romaniei.…