- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca etapa a doua de vaccinare anti-COVID-19 va incepe la jumatatea lunii ianuarie si va cuprinde persoanele de peste 60 de ani sau cu boli cronice si persoanele care deservesc activitatile esentiale, fiind…

- Autoritațile iau in calcul suprapunerea fazei a doua a campaniei de vaccinare cu faza intai, cee ce inseamna ca populația cu grad de risc și lucratorii care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale ar putea fi vaccinata mai devreme decat era preconizat."Sunt vizate persoanele din grupe vulnerabile…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a declarat duminica, intr-un interviu, ca școlile ar putea fi redeschise dupa terminarea etapei a doua de vaccinare, in care vor fi incluse și cadrele didactice. Valeriu Gheorghita a precizat, insa, ca este important ca un procent cat mai mare din populație…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania, Valeriu Gheorghița, spune ca persoanele vaccinate vor trebui sa respecte in continuare masurile de prevenție, cum ar fi purtatul maștii sau distanțarea fizica, pana in momentul in care se va atinge pragul de imunizare colectiva. ”Daca ne vom…