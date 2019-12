Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei FC Barcelona, Ernesto Valverde, a facut marti seara un apel la calm inainte de El Clasico, de miercuri seara, confruntarea din La Liga cu rivala Real Madrid, de pe Camp Nou. ''Maine oamenii vor putea asista la meci de o maniera libera. Este tot ceea ce solicitam: respect pentru…

- FC Barcelona a obtinut o victorie importanta sambata, in deplasare, cu Leganes, in etapa a 14-a din La Liga, in conditiile in care se afla intr-o competitie stransa cu Real Madrid si cu Atletico Madrid pentru pozitia de lider in campionat. Catalanii s-au impus cu 2-1 (0-1) prin golurile reusite in mitanul…

- FC Barcelona si Real Madrid se mentin in fruntea clasamentului din campionatul spaniol de fotbal La Liga, dupa ce au invins Celta Vigo (4-1) respectiv Eibar (4-0), in meciurile disputate sambata in etapa a 13-a. Catalanii s-au impus pe Camp Nou datorita triplei lui Messi (23, penalty,…

- Barcelona - Real Madrid conteaza pentru etapa a 10-a din La Liga, decizia fiind luata de Comitetul de Competitii al federatiei. Meciul urma sa fie primul pentru FC Barcelona acasa dupa condamnarea la inchisoare a liderilor separatisti catalani pentru rolul lor in tentataiva de secesiune a Cataloniei…

- Cluburile FC Barcelona si Real Madrid s-au declarat de acord sa amane El Clasico, meci programat la 26 octombrie, pe Camp Nou, din cauza manifestatiilor militantilor pro-independenta catalani, informeaza marca.com.

- Barcelona - Real Madrid se va juca pe 18 deceebrie. Reprogramarea coincide cu protestele masive care se desfasoara la Barcelona, ca raspuns la hotaraarea justitiei spaniole impotriva prizonierilor si activistilor politici catalani. Pe 26 octombrie va avea loc la Barcelona o mare demonstratie…

- Data și locul disputarii celui mai important meci din Spania, "El Clasico", a devenit o problema maxima pentru oficialii La Liga și pentru cei de la Federația Spaniola de Fotbal, din cauza protestelor din Catalonia.

- FC Barcelona a suferit sambata seara o infrangere surprinzatoare in deplasare, in etapa a 5-a din La Liga, in fata echipei Granada, 2-0 (1-0), rezultat in urma caruia gazdele au preluat sefia clasamentului. Ramon Azeez (2) si Alvaro Vadillo (66, penalty) au marcat pentru Granada, care momentan este…