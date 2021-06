Cascada Bigar, considerata una dintre cele mai spectaculoase caderi de apa din lume si principal punct de atractie din judetul Caras-Severin, s-a prabusit luni dupa-amiaza, in jurul orei 18.00. In timp ce unii spun ca aceasta s-a prabușit din cauze naturale, exista voci care susțin ca motivul distrugerii celei mai spectaculoase cascade din Europa de […] The post Cine se face vinovat de prabușirea Cascadei Bigar. Un activist de mediu arunca acuzații grave. Reacția Romsilva (VIDEO/FOTO) first appeared on Ziarul National .