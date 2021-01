Alexandru Moldovan Energy Center La o prima constatare, am fi tentați sa spunem ca Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE), responsabila cu pregatirea procesului de liberalizare, ar fi principalul vinovat pentru haosul creat in piața de energie. A dispus de fonduri suficiente pentru a informa consumatorii despre efectele trecerii in piața libera, avea posibilitatea […] The post Cine se face vinovat de haosul creat in piața de energie electrica, dupa decizia de liberalizare? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .