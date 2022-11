Stiri pe aceeasi tema

- Daca țarile Uniunii Europene vor impune un plafon de preț pentru gazul rusesc, Moscova va opri livrarile. Declarația a fost facute de directorul general al Gazprom, Alexei Miller, relateaza TASS – agenția de presa afiliata Kremlinului. El a explicat ca introducerea limitei incalca termenii contractelor,…

- Directorul Organizație Mondiale a Sanatații (OMS), dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, solicita eforturi ”susținute” din partea țarilor pentru a ajuta oamenii care inca se confrunta cu ”suferința prelungita” provocata de sindromul ”long COVID”, relateaza The Guardian.”Long COVID devasteaza” viețile a zeci…

- Liderul PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Costinesti, ca el nu poate sa le ceara romanilor sa stinga becurile pentru a se face reducere la consumul de electricitate, adaugand ca in prezent Romania produce energie atat cat consuma. “Romania in acest moment…

- Ministrii Energiei ai Uniunii Europene au respins, vineri plafonarea, pretului gazelor rusesti! Dar Bruxelles-ului i s-a trasat sarcina de a elabora propuneri pentru a limita veniturile producatorilor de energie din afara gazelor si pentru a ajuta firmele de energie sa ramana pe linia de plutire. Fonduri…

- Introducerea unui plafon privind prețurile petrolului rusesc nu se afla pe ordinea de zi a summitului G20, a declarat ambasadorul Indoneziei in Rusia, Jose Tavares. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a aprobat luni o noua doctrina de politica externa edificata in jurul conceptului "Lumea rusa", notiune pe care ideologii conservatori au folosit-o pentru a justifica interventia in afara tarii in sprijinul vorbitorilor de limba rusa, noteaza Reuters. Fii…

- 2% dintre studentii romani au lucrat in 2021 Foto: Agerpres Anul trecut, doar 2% dintre studentii români au si lucrat, potrivit datelor Eurostat, care arata ca România a avut cea mai scazuta pondere a studentilor care au ales si sa munceasca. În rândul statelor…

- Kremlinul a respins marti ca irational apelul presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a li se interzice tuturor rusilor sa calatoreasca in Occident, spunand ca Europa va trebui sa decida in cele din urma daca vrea sa plateasca facturile pentru ”capriciile” lui Zelenski, transmite Reuters. Intr-un…