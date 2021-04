Cine scrie discursurile lui Iohannis? „Actuala majoritate este cea mai buna opțiune pentru Romania și avem obligația sa gasim impreuna modalitațile pentru a livra reformele promise. Aceste reforme nu trebuie niciun moment abandonate, indiferent cine deține un portofoliu sau altul”, cuvinte rostite de Klaus Iohannis la 21 aprilie, dupa vreo 10 zile de dispariție. Erau afișate pe prompter, pentru ca […] The post Cine scrie discursurile lui Iohannis? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu se declara „puțin surprins” de acuzația USR PLUS potrivit careia nu a anunțat intenția de revocare a lui Vlad Voiculescu și l-a pus pe Dan Barna in fața faptului implinit. Potrivit premierului, in ședința de coaliție de luni „a fost foarte clar, din punctul meu de vedere, s-au…

- Mai multe asociatii de elevi din tara protesteaza, vineri, fata de situatia actuala a educatiei din Romania si solicita guvernantilor inceperea noului an scolar la 1 septembrie si garantarea unui numar minim de zile de scoala. “Avand in vedere situatia actuala a educatiei din Romania, asociatiile reprezentative…

- Mai multe asociatii de elevi din tara protesteaza, vineri, fata de situatia actuala a educatiei din Romania si solicita guvernantilor inceperea noului an scolar la 1 septembrie si garantarea unui numar minim de zile de scoala. “Avand in vedere situatia actuala a educatiei din Romania, asociatiile…

- Societatea Timisoara dezaproba decizia Curtii Constitutionale, prin care legea de desfiintare a Institutului Revolutiei Romane a fost declarata neconstitutionala, considerand ca ”se vadeste, din nou, ca Romania este condusa inca de o mana de oameni, care raspund politic la comenzile date de PSD si…

- Autoritatile sanitare din Republica Moldova au anuntat ca vaccinarea impotriva COVID-19 incepe marti, 2 martie, iar primele persoane vaccinate vor fi lucratorii medicali din sectiile de terapie intensiva si din sectiile cu profil COVID, informeaza Unimedia.info."Incepem cu angajatii de la Terapie Intensiva…

- Sondajul realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in luna februarie 2021 arata ca politicienii din Romania, fara exceptie, sunt intr-un mare deficit de incredere. Chiar si cei care se bucura de cea mai mare incredere in randul populatiei au un nivel de neincredere dublu. Potrivit…

- Romania considera Republica Moldova o prioritate absoluta de politica externa, iar singura cale catre prosperitate si dezvoltare pentru tara vecina este continuarea parcursului european si implementarea completa a reformelor la care s-a angajat prin Acordul de Asociere, a declarat ieri, la Chisinau,…

- Din proiectul presedintelui Klaus Iohannis „Romania educata“, care zace prafuit prin sertarele Cotroceniului, actuala coalitie de guvernare nu da dovada ca rezolva vreo problema care vizeaza interesul general. Pentru ca interesul general insumeaza interesele tuturor romanilor, cu problemele lor nerezolvate.…