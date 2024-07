Cine sabotează turismul balnear ? Diletantismul, avariția și chiar prostia ! ,,Noii capitaliști”, care au pus mana, dupa 1989, pe bazele balneare de tratament ceaușiste, vor sari imediat cu o replica, pe cat de banala, pe atat de mediocru ,,inspirata”. ,,Ești un nostalgic dupa perioada comunista !” Da, sunt nostalgic dupa seriozitate, profesionalism și grija fața de sanatate. Dumnezeu a […] The post Cine saboteaza turismul balnear ? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei teorii clasice, originea vieții ar putea fi rezultatul replicarii ARN-ului. Recent, oamenii de știința au facut progrese semnificative in incercarea de a recrea acest proces in laborator. Echipa de cercetare de la Institutul Salk din SUA a reușit sa creeze o molecula de ARN capabila sa…

- Patrick Mendes, CEO Accor Group pe Europa și Africa de Nord, a anunțat faptul ca gigantul din industria hoteliera are planuri de extindere serioasa in țara noastra. Mendes a explicat ca planul Accor este sa ajunga la 80 de proprietați in urmatorii trei pana la cinci ani. „Romania are un potențial foarte…

- Papa Francisc, cunoscut pentru abordarile sale neconvenționale și pline de umanitate, a surprins din nou. De data aceasta, el a declarat ca este perfect acceptabil sa facem glume despre Dumnezeu, dar a subliniat ca exista o condiție esențiala: sa nu ofensam sentimentele religioase ale credincioșilor.…

- Candidatul PNL la președinția Consiliului Județean, Robert Sighiartau a votat „pentru un viitor mai bun” al județului, pentru „alta etapa de dezvoltare”. „Am votat pentru un viitor mai bun pentru acest județ, județul nostru binecuvantat de Dumnezeu. Am votat pentru un județ liber de orice interese,…

- Intr-o ediție speciala a podcastului „Damian Daghici”, Cristian Popescu Piedone, candidatul cu cele mai mari șanse pentru Primaria Capitalei, a oferit o privire sincera și introspectiva asupra vieții sale, principiilor și motivațiilor care il ghideaza in politica și in viața personala. O Seara de confesiuni…

- E greu sa ne ducem crucea in viața și, de multe, ori dam vina pe Dumnezeu, pe soarta, pe destin, daca ne este mai greu sau nu știm incotro sa mergem. Dar, noi, ce ne asumam? Daca urmariți podcastul Dialogurile Puterii cu Parintele Constantin Patuleanu poate ca veți afla unele raspunsuri sau, macar,…

- Cristian Popescu Piedone a postat un mesaj profund religios și contemplativ despre Vinerea Mare, exprimand recunoștința și adorație pentru sacrificiul lui Hristos. In acest mesaj, edilul reflecteaza asupra suferințelor indurate de Mantuitor in timpul Patimilor și rabdarea exemplara pe care a demonstrat-o…

- De la Traian Badulescu, ziarist, specialist in turism, am aflat despre turismul romanesc ca este descoperit cu ajutorul cautarii pe internet. ”Turiștii straini au cautat pe Google și au descoperit Romania, online.” Este foarte bine ca lumea intreaga ne gasește pe internet, dar ar fi și mai bine sa…