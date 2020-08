Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa șocheaza din nou. De data aceasta artistul și-a facut apariția intr-un scun cu rotile, purtand o camașa de forța. Dorian Popa are un adevarat talent de a ieși in evidența, iar de data aceasta a facut-o intr-un mod inedit, care a uimit pe toata lumea. Artistul s-a fotografiat imbracat in…

- Botez cu vedete in plina pandemie. Ce artist și-a creștinat fetița! Ziua de 27 iunie a fost una pe care cu siguranța Matteo și-o va aminti cu drag pentru tot restul vieții. In plina pandemie, artistul și-a creștinat fetița. A fost un botez la care au participat familia și prietenii apropiați. Printre…

- Carmen de la Salciua a spus public totul despre infidelitatea in cuplu. In urma unei intrebari venite din partea unei fane, artista a spus ce crede despre barbații nehotarați, care nu știu ce vor intr-o relație.

- Gabriela Cristea ne-a șocat pe toți! Vedeta de la Antena Stars a uimit pe toata lumea cu ultima sa apariție. Frumoasa prezentatoare TV a slabit enorm, iar asta se vede cu ochiul liber. Stați sa vedeți ce reacție au avut fanii!

- Daca pana nu cu mult timp in urma Culița Sterp suferea din dragostea dupa desparțirea de Carmen de la Salciua, iata ca lucrurile s-au schimbat in viața sa. Artistul are o noua partenera și nu ezita sa se afișeze cu ea in ipostaze tandre.

- Un eveniment care a intarit anumite banuieli, a avut loc saptamana aceasta, dupa ce Alex Bodi i-a oferit lui Carmen autoturismul sau personal pentru a putea fi folosit in videoclipul muzical al artistei, „Cat de naiva ma crezi”, lansat in urma cu o zi. De aici se pare ca ar fi pornit totul și asta pentru…

- Toate drumurile duc la... Alex Bodi, care de cateva saptamani a ieșit din relația cu Bianca Dragușanu, insa nu e singur. Afaceristul a marturisit ca are o noua iubita, dar chiar și așa barbatul e inconjurat de femei frumoase. Carmen de la Salciua a aparut in bolidul sau de zeci de mii de euro!

- Carmen de la Salciua a fost protagonista unui cadru șocant pe rețelele de socializare! Frumoasa manelista le-a dat serioase motive de ingrijorare fanilor, dupa ce s-a afișat cu un șarpe incolacit de gat!