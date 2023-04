Rusia sau elemente pro-ruse s-ar afla probabil in spatele scurgerii mai multor documente militare americane clasificate postate pe rețelele de socializare, care ofera o imagine parțiala, veche de o luna, a razboiului din Ucraina, au declarat vineri trei oficiali americani pentru Reuters, potrivit Rador.

Documentele par sa fi fost modificate pentru a scadea numarul de victime suferite de forțele ruse, au declarat oficialii americani, adaugand ca evaluarile lor sunt informale și separate de o ancheta privind scurgerea in sine. Oficialii americani au vorbit sub rezerva anonimatului, avand in vedere…