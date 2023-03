Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a competiției America Express a continuat cu jocul de amuleta, la care s-au calificat primele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor, dupa o competiție stransa și multe sacrificii. Doi concurenți au fost penalizați, dupa ce nu au respectat corect indicațiile.

- In ediția 25 a emisiunii America Express de la Antena 1, din 26 februarie 2023, trei echipe s-au calificat la jocul pentru amuleta. La final, Irina Fodor a anunțat cine a caștigat și ce bonus a adus Jokerul.

- Ediția de aseara, America Express, a fost una plina de adrenalina și tensiune, intre participanți. Cele trei echipe care au intrat la jocul pentru amuleta au avut parte de o serie de probe inedite care le-au pus la incercare mai multe abilitați.Concurenților le-au fost, din nou, puse la incercare limitele…

- In episodul 17 din America Express - Drumul Aurului, echipele s-au luptat pentru a caștiga amuleta. Puya și Melinda, Jean și Dinu Gavril, Catalin Bordea și Nelu Cordea au fost cei care au ajuns la Irina Fodor in timp util, insa numai o singura echipa a caștigat imunitatea.

- Ziua a inceput in forța in ediția 12 a emisiunii America Express, de la Antena 1. Dupa un vot ce a scos la iveala adevaratele pareri ale concurenților, Irina Fodor a dezvaluit care sunt cele trei echipe care intra la cursa pentru ultima șansa, in cea de-a treia etapa de pe Drumul Aurului.

- Primele 3 echipe ajunse la Irina intra in urmatorul joc de amuleta. Bie și Mikey sunt pe primul loc, urmate de Andreea Balan și Andreea Antonescu, iar pe trei, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru.

- Pentru jocul de amuleta din ediția 7 difuzata pe 23 ianuarie 2023, trei echipe au intrat in arena cu un taur fioros și au dus o „lupta” care va ramane in istoria emisiunii. Iata cum s-au descurcat!

- Jean Gavril și fratele lui și Andreea Balan și Andreea Antonescu sunt printre echipele care se dueleaza la America Express 2023. In ediția difuzata aseara, tensiuni au aparut intre Jean Gavril și Andreea Balan. Cursa pentru eliminare a scos la lumina un conflict neașteptat intre cei doi. Jean Gavril…