Cine romantice și flori de Sărbătoarea Îndrăgostiților Sarbatoarea Indragostiților aprinde imaginația și in Romania. Iar patronii de restaurante se bucura din plin de asta. Unii au pregatit rețete sofisticate cu ingrediente aduse de la mii de kilometri distanța. O cina romantica, in aceasta seara, poate ajunge și la 600 de lei. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj FREE NOW: Cluj-Napoca este considerat unul dintre cele mai romantice orașe din Romania. De Ziua Indragostiților, 62% dintre romani aleg ridesharing sau taxi pentru a ajunge la o intalnire

- Un sfert dintre angajatii romani au avut, in ultimii 2 ani, relatii romantice la munca, in ciuda faptului ca jumatate dintre ei considera ca o astfel de legatura la job poate scadea productivitatea, potrivit unui sondaj de Valentine"s Day realizat de platforma de recrutare BestJobs. "Relatiile interumane…

- Un sfert dintre angajați i romani și-au gasit in ultimii doi ani perechea printre colegii de munca, arata un sondaj BestJobs cu ocazia Valentine’s Day. Relațiile interumane au fost afectate in ultima perioada, intrucat pandemia și condițiile sanitare au limitat interacțiunile sociale și au redus șansele…

- Astazi, 24 ianuarie,2022, Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ionița a deps un buchet de flori la Monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Chișinau, cu ocazia sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor Române. „… Dupa cum știm, acum 163 de…

- Copiii din Romania sunt cei mai supuși riscului de saracie și excluziune sociala la nivelul UE. De asemenea, aproape jumatate dintre parintii din Romania ar anula, daca ar putea, Craciunul din acest an. Printre ei se numara și Flori, o mama care crește singura doi baieți. In situația ei se afla și,…

- FOTO VIDEO| „Dalbe flori”: In prag de sarbatori, patru tinere talentate din Alba Iulia au lansat un colind, cu care spera sa incalzeasca inimile romanilor de pretutindeni „Dalbe flori”: In prag de sarbatori, patru tinere talentate din Alba Iulia au lansat un colind, cu care spera sa incalzeasca inimile…

- Astazi incep, la Curtea de Apel București, pledoariile finale in Dosarul Colectiv. Saptamana trecuta au sosit pedepsele in cazul incendiului izbucnit in ianuarie 2013 intr-un club din Brazilia, care a ucis 242 de persoane și a ranit peste 600. Intr-un interviu acordat Libertatea, doi parinți ai unor…

- Te-ai gandit pana acum ca Romania poate fi un loc foarte romantic? Atat datorita oamenilor, cat și datorita peisajelor frumoase, aceasta țara iți poate oferi ingredientele ideale de care ai nevoie pentru o escapada de cateva zile alaturi de persoana iubita. Ca sa fiți doar voi doi și sa va bucurați…