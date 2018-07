Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica Prezența ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu, la Ploiești, la inceputul acestei saptamani, se pare ca a agitat intr-atat spiritele in relația minister-Primaria Ploiești incat discursul a ajuns la nivelul: „Ori nu cunoaște legislația, ori minte”. Exprimarea ii aparține chiar primarului…

- De miercuri, 23 mai 2018, au inceput lucrarile de asfaltare a strazii Mihai Viteazul din Ocna Mureș și vor fi continuate lucrarile de realizare a spațiilor verzi, rigolelor și a accesului la proprietațile limitrofe. Din luna martie a acestui an, pe strazile Mihai Viteazul și Memorandumului au fost executate…

- Sa auzi și sa nu crezi! Un barbat i-a dat in judecata pe salvamarii care l-au scos din valurile uriașe și cere despagubiri de 40 de milioane de euro. (Oferta speciala playstation) Totul s-a intamplat pe 22 august 2016. Era steag roșu și pericol de inec. Un barbat insa a intrat in mare fara sa […] The…

- PSD pare cel mai hotarat si organizat partid din Ploiesti, cel putin din punct de vedere al managementului alegerilor locale. Candidatul pentru functia de primar al municipiului, scrutinul 2020, a fost ales de membrii PSD Ploiesti in persoana lui Cristi Ganea, actualul viceprimar. Poate unul…

- N.Dumitrescu Primarul Adrian Dobre a anuntat, ieri, ca este necesara decretarea starii de urgenta in Ploiești, motivata de faptul ca la nivelul unitatii administrativ-teritoriale nu exista inca desemnat un operator pentru serviciile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie (n.n. -DDD). Necesitatea…

- Fostul cancelar Gerhard Schroeder a fost dat in judecata de catre fostul sot al viitoarei sale sotii sud-coreene, care-l acuza ca a avut o relatie cu aceata in timp ce era casatorita cu el, scrie AFP. Societatea sud-coreeana ramane extrem de conservatoare, in contextul in care relatiile extraconjugale…

- Ploieștenii ii sesizeaza frecvent primarului Adrian Dobre probleme din municipiu pe pagina de Facebook. Postarile primarului au devenit mai frecvente, dar la fel și criticile care nu intarzie sa apara. O ploieșteanca ii reproșeaza primarului Dobre ca de cand este primar nu a vazut nicio imbunatațire…

- O tenismena americana a actionat in judecata Asociatia Feminina de Tenis (WTA) si Federatia Internationala de Teinis (ITF), cerand despagubiri de peste 10 milioane de dolari. Jucatoarea aflata pe locul 83 in clasamentul WTA, Madison Brengle, e convinsa ca accidentarile ei au fost cauzate de controalele…